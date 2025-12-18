İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

2026 için tüyler ürperten açıklama: Savaş yılı olarak sinyal aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'dan gelen son mesajların çatışmanın sona ermeyeceğine işaret ettiğini söyledi. Zelenski, özellikle Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini savunan Batılı aktörlerin bu sinyalleri görmesi gerektiğini vurguladı.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 00:14 - Güncelleme:
2026 için tüyler ürperten açıklama: Savaş yılı olarak sinyal aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarının ardından video mesaj yayınladı. Zelenski, "Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli. Özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık söyleyen ABD'deki ortaklarımızın" dedi.

Rusya'nın açıklamalarının dikkate alınması ve tepki verilmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurmaya ve Ukrayna'nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışacaklarına dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'nın ardından bir gün kendi "tarihi toprakları" olarak adlandırabilecekleri Avrupa'daki diğer ülkeleri hedef alacağını öne süren Zelenski, "Bu Rus tarih çılgınlığına karşı gerçek bir koruma gerekiyor ve şu anda tüm ortaklarımızla bu korumanın gerçekten sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri ile Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Tüm ortaklarımızın gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermesi gerekiyor" dedi.

"RUSYA TARİHİ TOPRAKLARINI ASKERİ YÖNTEMLER ARACILIĞIYLA KURTARACAKTIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinmişti. Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır. Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek" demişti.

Bölgede gerilim tırmanıyor... Rusya, yerleşim yerine saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Putin'den Batı'ya gözdağı
