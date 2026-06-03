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Dünya

2030 için resmen imzalar atıldı: 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Avrupa'nın en büyük savunma yatırımlarından biri için imzalar atıldı. 2,75 milyar avro değerindeki İHA anlaşması kapsamında yüzlerce yeni sistemin envantere katılması planlanırken, teslimatların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Keşif ve taarruz kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen İHA paketi, savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Yüzlerce İHA ve yeni sistem hamlesiyle savunma harcamalarında Avrupa tablosunda zirvedeki isim değişti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
2030 için resmen imzalar atıldı: 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda
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Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, başkent Varşova yakınlarındaki Ozarow Mazowiecki'de bulunan WB Group merkezinde, 2,75 milyar avro değerinde İHA tedarik anlaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet adına imza törenine katılan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anlaşmaların Polonya ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kosiniak-Kamysz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin başından beri fonların büyük bölümünün Polonyalı şirketlere yönlendirileceğini dile getirdiklerini vurguladı.

ENVANTERE YÜZLERCE İHA VE YENİ SİSTEM KATILACAK

SAFE programı kapsamında finanse edilecek anlaşmalar çerçevesinde, Polonya ordusuna 2030'a kadar 400'den fazla Warmate tipi gezici mühimmat, 12 Gladius keşif ve taarruz sistemi bataryası ile 190 FlyEye keşif İHA sistemi teslim edilecek.

Tedarik edilecek sistemlerin tamamının halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

SAVUNMA HARCAMALARINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Son yıllarda ordusunu kapsamlı şekilde modernize etmeye çalışan Polonya, savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ini ayırıyor.

Polonya, son olarak AB'nin SAFE ortak savunma finansman programı kapsamında 43,7 milyar avroluk savunma kredisi anlaşması imzalamıştı.

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