21 saatlik görüşme çöktü! Tahran yeni görüşme turunu reddetti

İran basını, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir müzakere turu planlamadığını öne sürdü.

İran'ın Fars Haber Ajansı, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir görüşme turu düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynak, ABD heyetinin müzakere masasından ayrılmak için bir bahane aradığını belirterek, bunun Washington yönetiminin beklentilerini düşürmeye istekli olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynak ayrıca, ABD'nin müzakereler sırasında savaş sürecinde askeri yollarla elde edemediği kazanımları talep ettiğini öne sürdü.

ABD: İRAN İÇİN KÖTÜ HABER

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile 21 saat müzakerelerin ardından bir anlaşmaya varılamaması üzerine Pazar günü İslamabad'dan ayrıldı.

Vance, görüşmelerdeki eksikliklere dikkat çekerek İran'ın nükleer silah üretmemeyi de içeren Amerikan şartlarını kabul etmemeyi tercih ettiğini söyledi. Vance, "Kötü haber şu ki bir anlaşmaya varamadık ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nden çok İran için kötü bir haber olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Dolayısıyla herhangi bir anlaşmaya varamamış şekilde ABD'ye dönüyoruz. Kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu çok net biçimde ortaya koyduk." diye ekledi.

Vance, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile en az altı kez konuştuğunu ve iki taraf arasındaki en önemli görüş ayrılıklarından birinin İran'ın nükleer programı olduğunu ifade etti.

"İran'ın nükleer silah arayışında olmayacağına ve kısa sürede nükleer silah elde etmesini sağlayacak araçları edinmeyeceğine dair açık bir taahhüt görmemiz gerekiyor" diyen Vance, "Bu, ABD başkanının temel hedefidir ve biz de bu müzakereler aracılığıyla bunu sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi.

Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İranlı sözcü, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti. Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı, güvenimizi kazanabilecek mi kazanamayacak mı" dedi. Öte yandan Galibaf "İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye dönük 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, başkent İslamabad'da ABD-İran arasında dün başlayan ve yaklaşık 21 saat süren müzakereler ardından yaptığı basın açıklamasında, "İki tarafın da tüm bölge ve ötesi için kalıcı barış ve refahın sağlanması yönünde olumlu yaklaşımı sürdürmesini umuyoruz. ABD ve İran ateşkes taahhütlerine bağlı kalmak zorunda" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İslamabad'da Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya ulaşılamamasının ardından, tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

İslamabad'da İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmelerin sona erdiği, görüşmelere sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.

01:37 Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını açıkladı.

01:28 İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in baskılarına rağmen direniş cephesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu öne sürdü.

00:57 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.