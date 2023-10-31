İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2883
  • EURO
    30,1643
  • ALTIN
    1816.86
  • BIST100
    7698.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 22 kişi ölmüştü... Yanardağ patlamasında Yeni Zelandalı tur şirketleri suçlu bulundu
Dünya

22 kişi ölmüştü... Yanardağ patlamasında Yeni Zelandalı tur şirketleri suçlu bulundu

Yeni Zelanda'da 2019'da 22 kişinin ölümüne neden olan ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasına ilişkin davada, 7 tur şirketi 'güvenlik ihlalleri' sebebiyle suçlu bulundu.

AA31 Ekim 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
22 kişi ölmüştü... Yanardağ patlamasında Yeni Zelandalı tur şirketleri suçlu bulundu
ABONE OL

Yeni Zelanda merkezli 13 şirketinin yargılandığı ve 3 ay süren dava, son şirketin de suçlu olduğuna hükmedilmesiyle tamamlandı.

Mahkeme, Whakaari Management Limited Şirketinin, patlama ihtimalinden yıllar önce haberdar olmasına rağmen yeterli risk değerlendirmesi yapmadığını ve gerekli önlemleri almadığını tespit etti.

Buna göre 7 tur şirketi, "güvenlik ihlalleri" sebebiyle 22 kişinin ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu.

Daha önceki duruşmalarda mahkeme, 6 şirketi suçlu bulmuş, diğer 6 şirket hakkındaki suçlamaları ise düşürmüştü.

Suçlu bulunan şirketler, 875 bin dolara kadar para cezasına çaptırılabilecek.

Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019'da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

  • Yanardağ patlaması
  • Whakaari patlaması
  • tur güvenlik ihlali
  • yeni zelanda

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.