22 Nisan Dünya günü nedir, ne demek? Google Dünya Günü neden doodle yaptı? Söz konusu özel günlerle ve ünlü kişilerle ilgili doodle hazırlayarak dikkatleri üzerine çeken dünya devi Google, bir öze doodle da 22 Nisan Dünya günü ile ilgili hazırladı. Hazırlanan doodle’da gezgin albatros, sahil sekoyası ve paedophyrne amauensis gibi bazı bitki ve hayvanların özelliklerine yer verildi. Dünya Günü fikri ilk kez 1969 yılında San Frnacisco'da düzenlenen UNESCO Ulusal Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından ortaya atıldı. Amaç, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı çevre kirliliği ve doğa katliamı gibi tehditlere karşı bir farkındalık yaratmaktı. Peki,Dünya Günü ilk ne zaman kutlanmaya başlandı?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

GOOGLE DÜNYA GÜNÜ'NÜ DOODLE'A TAŞIDI

İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı.

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