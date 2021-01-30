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Dünya

220 milyon yıllık dinozor ayak izi ortaya çıktı

Galler'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:38
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Birleşik Krallık'taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan'da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkelogları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı. Wilder'ın sahilde yürüdüğü sırada dinozor ayakizi gözüne çarptı. Wilder'ın ailesi dinozor ayakizini arkeologlara haber verdi. Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayakizinin 220 yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.

"BULUNAN EN İYİ ÖRNEK"

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi. Küçük Lily’nin annesi Sally Wilder de "Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve 'baba bak' dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeloglara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı” dedi.

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