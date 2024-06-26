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Dünya

23 kişinin öldüğü Güney Kore'deki fabrika yangınına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki lityum pil fabrikasında çıkan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iş güvenliği yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla 3 fabrika yetkilisi gözaltına alındı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
23 kişinin öldüğü Güney Kore'deki fabrika yangınına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Çalışma Bakanlığından, lityum fabrikasındaki yangına dair yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın yaşandığı "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasının faaliyetlerinin askıya alınması için talimat verildiği bildirildi.

İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile Ciddi Kazaları Cezalandırma Yasası'nı ihlal ettikleri iddiasıyla firmadan 3 yetkilinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütüldüğü, herhangi bir yasa ihlalinin teyit edilmesi halinde bu kişilerin ceza alabileceği aktarıldı.

Benzer kazaları önlemek adına ülke çapında yaklaşık 500 pil üretim tesisinden acil güvenlik denetimi yapmalarının istendiği de kaydedildi.

- LİTYUM PİL FABRİKASINDAKİ YANGIN

Seul'ün güneyinde yer alan "Aricell" isimli firmaya ait lityum pil fabrikasında 24 Haziran'da yangın çıkmıştı.

Yangında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Polis, itfaiye, adli tıp uzmanları ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan ekip, yangının nedenini araştırmak amacıyla olay yerinde ortak inceleme başlatmıştı.

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