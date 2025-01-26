Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün serbest bırakılan 200 esirden 2'sinin Ürdünlü olduğu; bunlardan, 2002 yılından bu yana İsrail'de tutuklu bulunan Huveytat'ın, Ürdün makamlarınca ülkeye kabul edilmediği belirtildi.

Ürdün makamlarından bu duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Komitenin açıklamasında ise Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Huveytat'a sınır dışı edilme kararını ilettiği, Huveytat'ın bu kararı şiddetle reddettiği ve serbest bırakılıp anavatanı Ürdün'e gönderilmesini talep ettiği aktarıldı.



Kızılhaç Komitesi, Huveytat'a Ürdün'ün kendisini kabul etmeyi reddettiği bilgisi verdiği ifade edilen açıklamada, Huveytat'ın da bu nedenle sınır dışı edilmeyi reddettiği ve esaret altında kaldığı, onun yerine başka bir tutuklunun serbest bırakıldığı kaydedildi.



Huveytat, 2002 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet ve ayrıca 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İsrail Hapishanelerindeki Ürdünlü Tutuklular ve Kayıp Kişiler Ulusal Komitesine göre, İsrail hapishanelerinde 28 Ürdünlü tutuklu bulunuyor.



Komite, daha önce, Ürdün Dışişleri Bakanlığına, "Ürdünlü tutukluların, İsrail hapishanelerinde yıllarca süren baskı ve yoksunluktan sonra memleketleri Ürdün'e dönmeleri ve aileleriyle buluşmaları için mümkün olan tüm çabayı göstermesi" çağrısında bulunmuştu.



Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.



Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.



- ESİR TAKASININ BİRİNCİ TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.



Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.



Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.