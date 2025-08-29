Yabancı basında İsveç merkezli Saab üretimi Gripen savaş uçaklarının satışı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsveç'in Bangkok ile 4 Gripen E/F savaş uçağı için 550 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamasından sadece üç gün sonra, modern savaş uçağı filosu arayışında olan üst düzey bir Peru heyetinin, Gripen hakkında İsveçli mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Stokholm'ü ziyaret ettiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Jonson, geçtiğimiz günlerde Karlberg Sarayı'nda yaptığı görüşmelerin ardından Lima ile olası bir Gripen anlaşması hakkında gazetecilerin sorduğu bir soruya, "İyi ve verimli görüşmeler yaptık" cevabını verdi. Jonson ayrıca, "Bu, Peruluların operasyonel ihtiyaçlarına en uygun platformun hangisi olduğuna karar vermeleri için. Saab'ın cazip bir teklifi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

RAFALE VE F-16'LAR LİSTEDE

Savunma Bakanı Walter Astudillo'nun da aralarında bulunduğu Peru heyeti, İsveç yapımı Saab Gripen E ve bir sonraki durağı Paris olan Fransız Dassault Rafale F4 için son değerlendirmeleri yapmak ve güncellenmiş teklifleri incelemek üzere Avrupa'yı ziyaret ediyor. Mayıs ayında benzer bir heyet, yetkililerin F-16'ları görüşmek üzere Lockheed Martin tesisini ziyaret etmişti.

Peru Hava Kuvvetleri (FAP), 1980'lerde satın aldığı Dassault Mirage 2000 savaş uçağı filosunun yanı sıra 1990'larda Belarus'tan ikinci el satın aldığı Rus yapımı Sukhoi Su-25'leri de işletiyor .

FAP Komutanı General Enrique Chavez Cateriano, "Ülkemizin egemenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 30-40 yıl boyunca korumak için 24 adet çok amaçlı uçaktan oluşan modern bir filoya ihtiyaç var" dedi.

Stockholm'de konuşan Savunma Bakanı Jonson, görüşmelerde Saab'ın Global Eye havadan erken uyarı ve kontrol platformunun da yer aldığını söyledi.

GRİPEN SATIŞI İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLDİ

İsveç Parlamentosu Riksdagen, hükümete 12 adete kadar Gripen savaş uçağı için pazarlık yapma yetkisi verdi. Lima yönetimi 24 adet jet talebinde bulunurken, İsveç Savunma Bakanı, 24 adede kadar uçak için pazarlık yapmanın uygun olacağını ifade etti.

Peru medyası, Gripen E'nin kanıtlanmamış muharebe sicili konusunda endişeler olduğunu öne sürmüş ve daha önceki Gripen C/D varyantlarının devriye ve eğitim görevlerinde kullanılmış olmasına rağmen, yüksek yoğunluklu çatışmalarda deneyim eksikliğine dikkat çekmişti. Ancak o tarihten bu yana Tayland hava kuvvetlerinin, Temmuz ayında Kamboçya ile yaşanan bir sınır çatışmasında Gripen C/D jetlerini bir saldırı görevi için kullandığı bildirildi.

GRİPEN E YENİ NESİL BİR SİSTEM OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Gripen E, gelişmiş tehditlere karşı koymak ve hava kuvvetlerine uzun vadeli uyum sağlama yeteneği sağlamak için yeni nesil bir sistem olarak geliştirildi. Hem Gripen E hem de Gripen F, 16.500 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına, 8,6 metrelik kanat açıklığına ve E için 15,2 metrelik, F içinse 15,9 metrelik uzunluğa sahip. Uçaklar, 98 kN itme gücü üreten General Electric F414G turbofan motoruyla güçlendiriliyor ve silahlar ve harici depolar için on adet sabit nokta ile donatılmış.