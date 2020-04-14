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Dünya

24 saat hizmet veriyor: Yoksullar için 'Pirinç ATM'si!

Vietnam'da corona virüs salgını nedeniyle işsiz kalanlar için pirinç temin eden ATM makinesi üretildi. Ho Chi Minh şehrindeki makinelerden 24 saat pirinç alınabiliyor.

14 Nisan 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:02
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Vietnam'da on binlere varan işsizlerin aç kalmaması için “Pirinç ATM”si devreye girdi.

Corona virüs önlemleri kapsamında ülkede 31 Mart’ta sosyal mesafeyi koruma programı başlatılınca birçok küçük işletme çalışanları işsiz kaldı.

İşsizliğin on binleri bulduğu Vietnam’da, işsizlerin aç kalmaması için “Pirinç ATM”si devreye girdi.

Geliştirilen makine, kişi başı 15 kilo pirinç veriyor.

Sokak satıcıları ve gündelik işlerle geçinenleri desteklemek için kurulan makineler, bazı kentlerde sadece sabah 8 ile akşam 5 arası çalışıyor.

Makineler farklı kentlerde de kurulması ve sayılarının da artırılması planlanıyor.

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