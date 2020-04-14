24 saat hizmet veriyor: Yoksullar için 'Pirinç ATM'si!

14 Nisan 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:02

Vietnam'da on binlere varan işsizlerin aç kalmaması için “Pirinç ATM”si devreye girdi.

Corona virüs önlemleri kapsamında ülkede 31 Mart’ta sosyal mesafeyi koruma programı başlatılınca birçok küçük işletme çalışanları işsiz kaldı.

İşsizliğin on binleri bulduğu Vietnam’da, işsizlerin aç kalmaması için “Pirinç ATM”si devreye girdi.

Geliştirilen makine, kişi başı 15 kilo pirinç veriyor.

Sokak satıcıları ve gündelik işlerle geçinenleri desteklemek için kurulan makineler, bazı kentlerde sadece sabah 8 ile akşam 5 arası çalışıyor.

Makineler farklı kentlerde de kurulması ve sayılarının da artırılması planlanıyor.

262 virüs vakası görülen Vietnam’da can kaybı yaşanmadı.