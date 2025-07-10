24 saatte Gazze'ye 180 hava saldırısı! Soykırımcı İsrail'in katliamları sürüyor

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve çocuklar için ek gıda dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde sağlık noktası yakınında takviye gıda dağıtımı için bekleyen Filistinlileri vurdu. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda aile fertlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan ile bir evin hedef alındığı iki saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmesiyle düzenlendiği öne sürüldü.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 180 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, eş zamanlı olarak karadan da saldırılara destek verildiği, bubi tuzaklı binalar, silah depoları, tanksavar rampaları ve tünellerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 162. Tümen'in saldırılarına devam ettiği, 401. Tugay'ın da bazı tüneller tespit ederek havaya uçurduğu iddia edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıda engelli Mecdi Cadallah'ın, 3 çocuğu ve eşi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri çoğunluğu kadın ve çocuk 57 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, son 24 saatte bölgeye 180 hava saldırısı düzenledi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önüne geçmek için çabalarını yoğunlaştırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle "başarılı şekilde" hedef aldıklarını duyurdu

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapalı tutarak uyguladığı sıkı abluka sonucu Gazze'de yaşanan yakıt sıkıntısının hastanelerin hizmet dışı kalmasına ve insani bir felaket yaşanmasına sebep olacağı belirtiliyor

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti

ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze'yi "işgal planına" karşı çıktığı iddia edildi.

02.37 Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkacak yeni bir konvoyun hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

01.14 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

00.40 Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Matjaz Nemec, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdiğini belirterek, parlamenterlerden destek istedi.

00.15 İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 48 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

00.00 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyururken, İsrail'in ateşkese ilişkin temel konularda uzlaşmaz bir yaklaşım gösterdiğini açıkladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.