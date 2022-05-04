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Dünya

25 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı... Yağışlar umut oldu

Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi. Geçtiğimz günlerde ise aşırı sıcaklıklardan dolayı 25 kişi hayatını kaybetmişti.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
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ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti.

Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.

- 25 kişi hayatını kaybetmişti

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.

Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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