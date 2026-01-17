İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2.5 metrelik piton dehşeti: Gece uyanınca kabusu yaşadı
Dünya

2.5 metrelik piton dehşeti: Gece uyanınca kabusu yaşadı

Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor isimli kadın, hayatı boyunca unutamayacağı bir gece yaşadı. Gece yarısı göğsünde hissettiği ağırlıkla uykusundan uyanan talihsiz kadın, önce köpeğinin üzerine çıktığını düşündü. Eşinin lambayı yakmasıyla gerçekle yüzleşen kadın, 2.5 metrelik pitonu mamayla dışarı çıkardı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
2.5 metrelik piton dehşeti: Gece uyanınca kabusu yaşadı
ABONE OL

Avustralya'da bir kadının gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı.

Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

"SAKIN KIMILDAMA"

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." dediğini aktardı.

Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor." ifadesini kullandı.

Rachel Bloor, eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.