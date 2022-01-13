2,5 yıl önce öldürülen Tük genci için Polonya Mahkemesi kararını verdi!

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:18

Polonya Temyiz Mahkemesi Basın Bürosu, 2019 yılının Mayıs ayında başkent Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda 16 yaşındaki Türk genci Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldüren Emil Baranski'ye verilen 25 yıl hapis cezasını onandığını duyurdu. Mahkeme ayrıca, Branski'nin, Kızıltaş'ın babası ve kardeşine toplamda 150 bin zloti (33 bin Euro) tazminat ödemesine karar verdi. Baranski cinayet esnasında 15 yaşında olmasına rağmen Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından bir yetişkin gibi yargılanmıştı.

UYUŞTURUCU SATMA TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Baranski, Kızıltaş'ı uyuşturucu satma teklifini reddetmesi nedeniyle öldürmüştü. Emil Baranski, Kızıltaş'a, "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" şeklinde bir mesaj göndermiş, Kızıltaş ailesine Baranski tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından anne Kızıltaş ertesi gün okula giderek müdürle görüşmüştü. Anne Kızıltaş'ın müdürle görüştüğü esnada Kızıltaş okul koridorunda Baranski tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Baranski'nin yapılan tahlillerde uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıkmıştı.

"BIÇAK ALARAK CİNAYETE HAZIRLANDI"

Baranski, geçtiğimiz sene şubat ayında görülen karar duruşmasında, "canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayet işlediği" gerekçesiyle Varşova-Prag Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına ve maktulün babası Mustafa Kızıltaş ile kardeşine 150 bin zloti tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme Başkanı Ewa Grabowska duruşmada gerekçeli kararı okurken, Baranski'nin cinayeti bir anlık dürtü ile değil, planlayarak gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Cinayet neticesinde kendisini neyin beklediğini, gerçekleştireceği eylemin sonuçlarının ne olacağını biliyordu. Cinayet günü bir kız arkadaşından Yakup'un okula gelip gelmediğini kontrol etmesini istemişti. Bıçak alarak cinayete hazırlandı" demişti.

Hakim Grabowska, Baranski'nin cinayetten önce birkaç gün boyunca arkadaşlarına Kızıltaş'ı öldüreceğini söylediğini, bu esnada kendine hakim ve gayet sakin olduğunu belirtmişti. Katilin bilirkişi tarafından herhangi bir psikolojik problemi bulunmadığını, toplum içerisinde sorunlu şekilde faaliyet gösterdiğini, derslerinde problemler yaşadığını, şiddete meyilli olduğunu daha önce birkaç kez intihara kalkıştığını, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, tüm önerilere rağmen terapiye devam etmediğini aktaran Hakim Grabowska, Baranski'nin olay anında 18 yaşından küçük olması dolayısıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmadığını ifade etmişti.

"BARANSKİ YETİŞKİN BİRİ OLARAK TOPLUMA GERİ DÖNEBİLİR ANCAK YAKUP'UN BÖYLE BİR ŞANSI KALMADI"

Hakim Ewa Grabowska, Baranski'nin cezanın infazı esnasında terapiden doğru şekilde yararlanması durumunda bir yetişkin bir kişi olarak topluma geri dönebileceğini söylemiş, Kızıltaş'ın ise böyle bir şansı kalmadığını, çünkü yaşama şansının elinden alındığını ifade etmişti.

Branski'nin avukatları ise bir trajedi yaşandığını, bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğünü belirtmiş ve kararı temyiz edeceklerini duyurmuştu.