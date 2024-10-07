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Dünya

250 bin Lübnanlı Suriye'ye geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtti.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
250 bin Lübnanlı Suriye'ye geçti
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Lübnan'ın ardından Suriye'yi ziyaret eden Grandi, temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Grandi, "23 Eylül'den bu yana İsrail'in hava saldırısının artmasıyla 250 bin kişinin geçtiği Suriye/Lübnan sınırındayım. Yerel yetkililer, Suriye Kızılayı, BM ve ortakları, insani ve verimli bir karşılama sağlamak için BMMYK ile 7/24 çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 83 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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