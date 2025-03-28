İsrail ordusu duyurduğu tehditlerin ardından, başkent Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

- İSRAİL'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hades Mahallesi'ne düzenledikleri saldırıyla hedef alınan binada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sakladığını öne sürdü.

Bu sabah, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine 2 roket atıldığı iddiasını tekrarlayan Adraee, bunun iki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu.

Adraee, "Anlaşmanın sürdürülmesi sorumluluğu Lübnan devletine aittir." ifadesini kullandı.

İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi 3 saldırıyla hedef almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.

