İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 27 milyar dolarlık dev proje! Mısır sıfırdan hayata geçirecek
Mısır, 27 milyar dolarlık yeni şehir projesini tanıttı. Projenin açılışını Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli yaptı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 08:18
ABONE OL

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek dev bir kentsel gelişim projesinin açılışını yaptı.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre proje, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Bakanlar Kurulu merkezinde duyuruldu.

Projenin, özel sektör şirketi Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Ulusal Bankası ortaklığında, Yeni Kahire'de hayata geçirileceği belirtildi.

Başbakan Medbuli, açılışta yaptığı konuşmada projeyi, "Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında bir projenin başlatılması" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 1,4 trilyon Mısır cüneyhi (27 milyar dolar) yatırım değerine sahip projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini aktaran Medbuli, projenin devlet bütçesine 818 milyar Mısır cüneyhi tutarında vergi geliri kazandırmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konut, idari ve otel alanlarını kapsayan toplam 165 kuleden oluşacak proje kapsamında, 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil ve açık alanın yer alacağı ve bunun toplam proje alanının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağı bildirildi.

Medbuli, projenin tasarımında karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurların ön planda tutulduğunu belirterek, yaşam ve çalışma için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

  • Mısır proje tanıtımı
  • yeni şehir
  • Başbakan Medbuli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.