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Dünya

27 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi

27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi.

HABERİN
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IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:36
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi.

Kelbecer’de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kelbecer’deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.

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