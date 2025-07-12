Hindistan'da 12 Haziran'da havalandıktan kısa süre sonra asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak düşen ve 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçak kazasına ilişkin ön soruşturma raporu, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiğini ortaya koydu.

Hint basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu öncülüğünde yürütülen ve nihai raporun 12 ay içinde yayımlanması beklenen ön soruşturmada, ABD'li uçak imalat şirketi Boeing, motor üreticisi General Electric, hava yolu şirketi Air India ile sivil havacılık uzmanları yer aldı.

Kamuoyuna sunulan ön soruşturma raporuna göre, uçak kazasına ilişkin yapılan ilk incelemelerde, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kalkıştan hemen sonra durduğu tespit edildi.

Uçağın kara kutusundan elde edilen verilere göre, kalkıştan saniyeler sonra her iki motora yakıt akışını sağlayan kontrol düğmeleri "çalıştır" konumundan "durdur" konumuna getirildi. Bu durum, her iki motorun durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden oldu.

Raporda yer verilen kokpit içi ses kayıtlarına göre de yakıt akışının kesilmesinin hemen ardından pilotlardan birinin diğerine "Neden kapattın?" diye sorduğu diğer pilotun ise "Ben kapatmadım." diye yanıt verdiği duyuldu.

Kontrol düğmelerinin tekrardan "normal uçuş" konumuna getirildiği ve motorların otomatik olarak yeniden çalıştırıldığı belirtilen ön raporda, motorlardan birinin yeniden itiş gücü üretmeyi başarsa da uçağı kontrol altına almaya yetecek kadar güç sağlayamadığı aktarıldı.

Normal şartlarda motorlara yakıt akışını kesme işleminin iniş sonrasında veya motorda çıkan yangın gibi acil durumlarda uygulandığına işaret edilen raporda, bu uygulamanın kalkış sırasında gerçekleşmesinin "olağan dışı" olduğu vurgulandı.

Ön raporda, uçakta veya motorlarında yapısal kusur bulunmadığı belirtilerek,"Mevcut bulgular ışığında, Boeing 787-8 tipi uçaklara ve General Electric üretimi GEnx-1B motorlarına yönelik özel uyarı ve ilave önlem gerekmemektedir." ifadesi kullanıldı.

HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 270 olduğu duyurulmuştu.