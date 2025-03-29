Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, geçen hafta başörtülü geldiği okula alınmadı. Okul yönetimi kız öğrencinin başını açmasını veya İlahiyat Koleji'ne gitmesini istendi. Öğrenci, 28 Şubat sürecinde yapılan uygulamaları andıran teklifi reddetti. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, orta ve liselerde öğrencilerin başlarını bone üzerine bandana yerleştirilerek örtebileceğine karar verdi. Tepkiler üzerine tüzük geri çekildi; kıyafet kararı okulun inisiyatifine bırakıldı.

BAKANLIĞI BİLE DİNLEMEDİLER

Bakanlığın kararına rağmen okula girmek isteyen başörtülü öğrenci, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyeleri ve öğretmenleri tarafından engellendi. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da okula gelerek, çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi. Süreci 90'ların Türkiye'sine benzeten Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar "İkna odalarına mı özendiniz?" diye sordu.

28 Şubat kafası KKTC'de hortladı! Okulda sendika vandallığıhttps://t.co/m0XOXINJYW pic.twitter.com/FwfWZTrAdj — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 29, 2025

SENDİKANIN VANDALLIĞI

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, başörtülü kız çocuklarının baskı altına alınmasını eleştirdi. Çocukların sendikaların vandallığına bırakıldığını belirten Turgut, "Sanki okulun yöneticisi sendikalarmış gibi hem provoke ediyorlar hem de aileyi içeri aldırmıyorlar" ifadesini kullandı.

LAİKLİĞİN ÇİRKİN İSTİSMARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu çirkin yaklaşım, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. Bu yaklaşım laiklik değil, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir" dedi.