28 Şubat zulmü Avrupa’da hortladı

Avusturya’da önceki gün meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı, Avrupa’da İslam karşıtı bir harekete dönüştü. Okullarda kipa ve haç takılmasına ses çıkarmayan haçlı zihniyeti, Avusturya’dan sonra Almanya’da da kendini gösterdi. Berlin hükümeti, okullarda kız çocuklarının başörtüsü takmasını saçma bulduğunu belirterek yasak için yasal tedbir alacağını duyurdu. Fransa’da ise Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan maddeyi kabul etti.

Berlin yönetiminin Federal Uyum Sorumlusu Anette Widmann-Mauz’un kızların ilkokulda başörtüsü takmasını yasaklayan bir yasa hazırladıklarını duyurdu.

UYUM BAHANESİ

Bild gazetesine konuşan Widmann-Mauz, “Yasağı hayata geçirmeden kanunların buna müsait uygun olup olmadığını inceliyoruz. Kız çocuklarını okullarda başörtüsünden korumak için tüm önlemleri almak istiyorum” dedi. Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger ise okulda başörtü takılmasını ‘uyum sürecine düşmanca bir hareket’ olarak nitelendirdi.