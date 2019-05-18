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28 Şubat zulmü Avrupa’da hortladı

Avusturya’dan sonra Almanya da ilkokulda kız çocuklarına başörtüsü yasağı için yasa hazırladı. Fransa ise skandalı bir adım ileriye taşıyarak okul gezilerine katılan annelerin başörtüsüne el uzattı. 

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Avusturya’da önceki gün meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı, Avrupa’da İslam karşıtı bir harekete dönüştü. Okullarda kipa ve haç takılmasına ses çıkarmayan haçlı zihniyeti, Avusturya’dan sonra Almanya’da da kendini gösterdi. Berlin hükümeti, okullarda kız çocuklarının başörtüsü takmasını saçma bulduğunu belirterek yasak için yasal tedbir alacağını duyurdu. Fransa’da ise Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan maddeyi kabul etti.  

Berlin yönetiminin Federal Uyum Sorumlusu Anette Widmann-Mauz’un kızların ilkokulda başörtüsü takmasını yasaklayan bir yasa hazırladıklarını duyurdu. 

UYUM BAHANESİ 

Bild gazetesine konuşan Widmann-Mauz, “Yasağı hayata geçirmeden kanunların buna müsait uygun olup olmadığını inceliyoruz. Kız çocuklarını okullarda başörtüsünden korumak için tüm önlemleri almak istiyorum” dedi. Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger ise okulda başörtü takılmasını ‘uyum sürecine düşmanca bir hareket’ olarak nitelendirdi. 

YASAK ANNELERE UZANDI 

Kıta çapında 28 Şubat zulmü uygulamalarını hatırlatan başörtüsü yasaklarının sonuncusu Fransa’da yaşandı. Fransız Senatosu, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan maddeyi onayladı. Fransa Camiler Birliği de bu maddenin din özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

Dışişleri tepkili

Dışişleri Bakanlığı Viyana’nın ilkokullarda kızlara başörtüsü yasağına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu, Avusturya’nın özgürlükler alanında kaygı verici uuygulamalarının son örneğidir” denildi. 

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