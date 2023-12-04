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Dünya

29 yaralı Gazze'den Tunus'a tedavi için getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan 29 Filistinli tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
29 yaralı Gazze'den Tunus'a tedavi için getirildi
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Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla başkent Tunus'a getirilen 29 yaralı ile 10 refakatçiyi, Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani karşıladı.

Yaralı Filistinlilere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Fercani, "Cumhurbaşkanı Said'in talimatıyla İsrail'in saldırılarına maruz kalan 29'u yaralı ve 10'u refakatçi olmak üzere 39 Filistinliyi tedavi olmaları için Tunus'a getirdik." dedi.

Filistin ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Fercani, "İlk yaralı grubunu karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Filistin, Mısır ve Tunus'un ortak çalışmasıyla bundan sonraki sürçte de Filistinli yaralıları ülkeye getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Filistinli yaralıları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Said, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Filistinli yaralıların Tunus'ta tedavi edilebilmeleri için Mısırlı yetkililer ile temas halinde olduklarını, Tunus Kızılayının da bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.

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