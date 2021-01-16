İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 29 yaşındaki genç kadını 5 yıldır kafese kapatıyorlar
Dünya

29 yaşındaki genç kadını 5 yıldır kafese kapatıyorlar

Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor. Ülkede psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki genç kadın tedavi için gerekli ilaçların masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından kafese kapatıldı.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 12:30 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:30
ABONE OL

Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı. Yerel medyanın haberine göre, Bebe’in 2014’te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.

İLAÇ MASRAFLARI KARŞILANMAYINCA KAFESE HAPSEDİLDİ

Filipin medyası, Bebe'nin tedavisine yönelik ilaç masraflarını karşılayamaması nedeniyle ikinci kez depresoyona girdiği, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı. Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe’in şiddetli ataklar yaşadığını ifade ederek, " Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi. Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, " Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

KIYAFETLERİNİ YEDİĞİ İÇİN ÇUVAL GİYDİRDİLER

Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu " Kızımız yiyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.