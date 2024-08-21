Üç ülkenin dışişleri bakanları tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gönderilen ortak mektupta, Ukrayna'nın faaliyetlerine karşı önlem alınması çağrısı yapıldı.

Mektupta, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'nun, Mali'de Rus savaşçı grubu Wagner'e yapılan saldırıda isyancılara istihbarat desteği sağlandığı mesajının üç ülke hükümetini şok ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın, Sahel'de "uluslararası terörizmi" desteklediği vurgulanan mektupta, "Afrika'daki terörist grupları güçlendiren bu yıkıcı eylemlere karşı önlem alınması" çağrısı yapıldı.

Mektupta, "Bu, Ukrayna hükümetinin Afrika'da, özellikle de Sahel'de teröre verdiği desteği resmileştirmiştir. Bu eylemler aynı zamanda egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalini, açık bir saldırıyı ve uluslararası terörizme desteği teşkil etmekte olup ilgili uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MALİ'DE MEYDANA GELEN ÇATIŞMA

Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları 25-28 Temmuz'da çatışmaya girmiş ve Mali ordusu önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Mali'de savcı Amadou Bocar, Ukraynalı yetkililerin karıştığını iddia ettiği "terör saldırısı" nedeniyle ülkesinde bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.