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Dünya

3 Avrupa ülkesinden İran'a müzakere teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile birlikte İran'a, nükleer programı konusunda derhal müzakerelere başlanması yönünde ortak bir teklif sunduğunu belirtti.

AA15 Haziran 2025 Pazar 13:38 - Güncelleme:
3 Avrupa ülkesinden İran'a müzakere teklifi
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Wadephul ARD televizyonuna yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına değinerek, "Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran'a nükleer program hakkında derhal müzakereler teklif ediyoruz." dedi.

İRAN'A MÜZAKERE TEKLİFİ

Bu teklifin kabul edilmesini umduğunu vurgulayan Wadephul, "Umarım bu teklif kabul edilir. Bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için, İran'ın ne bölgeye, ne İsrail devletine, ne de Avrupa'ya bir tehlike oluşturmaması için de önemli bir ön koşuldur." diye konuştu.

Johann Wadephul, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçladığını düşünmediğini belirterek, asıl meselenin İsrail ve Almanya için tehdit oluşturabilecek bir nükleer silahlanmayı önlemek olduğunu, İran'ın ise bu konuda erken aşamada müzakere fırsatını kaçırdığını ifade etti.

İran'ın hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu kaydeden Wadephul, bu nedenle İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'İN İÇ POLİTİKASI

Bu askeri çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğine işaret eden Wadephul, "Çünkü çok açık ki şimdi bir başarısızlık olursa, bu diğer ülkeleri de içine çekebilir. Bölgedeki hiç kimse bunu istemiyor, Avrupa da istemiyor. Bu nedenle, Avrupa ve Almanya adına sesimizi duyurmaya ve sükunetin sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki muhalefetin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine ilişkin görüşlerini yorumlamak istemeyen Wadephul, "Bu, İsrail'in iç politikasıdır. Benim için önemli olan Gazze Şeridi'ndeki insanların acılarını dindirmektir." görüşünü paylaştı.

Gazze'deki durumu dayanılmaz olarak niteleyen Wadephul, "İnsani durum uzun zamandır kabul edilemez ve temel insani standartlarla bağdaşmaz. Bu nedenle, İsrail hükümetine tüm yardım kuruluşlarına yeniden tam erişim izni verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bunu sadece biz değil, tüm dünya toplumu talep ediyor. Ve bunun sağlanması gerektiğinin herkes için açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gazze'deki insanların açlığı, ölümü ve acıları sona ermelidir." ifadesini kullandı.

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