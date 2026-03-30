3 ay uzatıldı: Sırbistan ve Rusya anlaşma tazeledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ülkesinin doğal gaz anlaşmasının 3 ay süreyle ve 'çok uygun şartlarla' uzatıldığını açıkladı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Anlaşmanın Sırbistan ekonomisi için büyük önem taşıdığını aktaran Vucic, "Kelimenin tam anlamıyla tüm alanlar hakkında konuştuk. Benim için son derece önemli olan, bu nedenle de Başkan Putin'e teşekkür ettiğim konu, doğal gaz anlaşmasının çok uygun şartlarla 3 ay daha uzatılmış olmasıdır." dedi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığını aktaran Vucic, Putin'i Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan arasındaki askeri işbirliği konusunda da bilgilendirdiğini ifade etti.

Sırbistan'ın enerji tedarik noktasında Rusya ile işbirliğini sürdürdüğünü belirten Vucic, doğal gazın esnek ve uygun koşullarda temin edilmesinin ülke için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Sırbistan enerji
  • Rusya doğal gaz
  • Kosova

