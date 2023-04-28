3 Azerbaycanlı mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, 3 kişinin anti tank mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile işbirliği yapan bir İngiliz şirketinin Azerbaycanlı çalışanları olduğu kaydedildi.

Son kayıplarıyla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.