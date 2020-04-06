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Dünya

Florida'da 3 bin 500 araç alev alev yandı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:35
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ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı.

Florida’nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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