  • 3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip! Çin'in uçan devi 7 tona kadar kalkış yapabiliyor
Dünya

3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip! Çin'in uçan devi 7 tona kadar kalkış yapabiliyor

Çin, 7 ton sınıfı ağır yük taşıyıcı insansız hava aracı (İHA) Çangying-8'in (CY-8) deneme uçuşunu gerçekleştirdi. İHA ayrıca 18 metreküplük yük alanı ve 3,5 ton yük taşıma kapasitesiyle 7 tona kadar kalkış yapabiliyor.

AA31 Mart 2026 Salı 16:21
3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip! Çin'in uçan devi 7 tona kadar kalkış yapabiliyor
Xinhua'nın haberine göre, Çin Kuzey Endüstrisi Grup Şirketine (NORINCO) bağlı Pekin Beyfang Çangying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen ağır taşıyıcı İHA'nın deneme uçuşu Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrindeki bir havaalanında yapıldı.

CY-8, deneme uçuşunda pistte 280 metrelik bir hareketin ardından havalanarak 30 dakikalık bir uçuş yaptı. Deneme uçuşunda hava aracının akıllı uçuş kontrol, uçuş elektroniği, güç ve yakıt sistemleri ile uçuş performansı test edildi.

7 TONA KADAR KALKIŞ YAPABİLİYOR

17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı İHA, 18 metreküplük yük alanı ve 3,5 ton yük taşıma kapasitesiyle 7 tona kadar kalkış yapabiliyor.

Geleneksel kargo yükleri haricinde soğuk ve taze zincir ürünlerinden acil durum malzemelerine dek farklı yükleri taşıyabilen hava aracı 3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip bulunuyor.

Kısa iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yüksek platolardan açık deniz adalarına dek her türlü coğrafi alanda kullanılabilen CY-8'in, uzun mesafe lojistik taşıma desteği, acil durum kurtarma ulaştırması, sınır bölgelerine tedarik ve karmaşık arazi operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

