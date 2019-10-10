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3 boyutlu biftek

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronot ve kozmonotlar için inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılarak biftek üretildi. Bu teknolojinin gelecekte Ay ve Mars’ta kurulabilecek olan ilk kolonilere protein sağlayabileceği ifade ediliyor. 

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Astronot ve kozmonotlar için inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıyla ilk kez bir biftek üretildiği açıklandı. Deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi. Uzmanlar bu projenin, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtladığını söylüyor. Bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor.

UZAYDA YAPILDI

Aralık 2018’den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne konularak 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. 400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü. Ay ve Mars’taki ilk kolonilere protein Rus kozmonotların denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor. 

NASA’dan uzay bahçesi projesi 

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2015’te yapay ortamda marul üretilmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Ay’ın yörüngesinde dolaşacak bir uzay istasyonunda marul, çilek, havuç ve patates üretilecek bir uzay bahçesi yaratma projesi üzerinde çalışıyor. 

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