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Dünya

3 haftadır kapalı tutuluyordu! Libya Başbakanı Dibeybe talimat verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaklaşık 3 haftadır Petrol Tesisleri Muhafızları tarafından kapalı tutulan güneydeki petrol sahalarının bir an önce açılması yönünde talimat verdi.

AA11 Ocak 2022 Salı 02:03 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 02:03
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Hükümet İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dibeybe'nin, Petrol Tesisleri Muhafızları ile bir araya geldiği toplantıda talepleri dinlediği ifade edildi.

Açıklamada, Dibeybe'nin, Şerara, el-Fil, Vefa ve Hamade petrol sahalarının açılması talimatını verdiği, buraları korumayla görevli güvenlikçilerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelinmesi için bir komisyon kurulduğu belirtildi.

- VANALAR AÇILDI, ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Akakus Petrol Şirketi sosyal medya hesabından, Hamade petrol istasyonunda vanaların açıldığını, Şerara sahasında üretimin yeniden başlandığını ve Zaviye bölgesindeki depolara petrol pompalanmaya başlandığını açıkladı.

Hükümete bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, 20 Aralık 2021'de yaptıkları açıklamada, talepleri yerine getirilene kadar Şerara, el-Fil, Vefa ve Hamade petrol sahalarında çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Muhafızlar AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kendilerine petrol sahası ödeneği çıkarılmasını ve Hamade ile Zintan bölgesi arasındaki yolun inşa edilmesini talep ettiklerini belirtmişti.

Libya Petrol Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil ham petrol üretilen ülkede, bu kapanmalar sebebiyle üretim miktarı günlük 730 bin varile düşmüştü.

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