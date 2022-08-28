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Dünya

3 Hollandalı komando, ABD'de silahla vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 17:48 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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