9 Kasım 2025 Pazar
Dünya

3 kişi öldürülmüştü... AB'den ABD'nin tekne saldırısına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırısıyla ilgili, AB'in güç kullanımına ilişkin tutumunun çok net olduğunu, sadece meşru müdafaa kapsamında ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca güç kullanımının mümkün olduğunu kaydetti.

9 Kasım 2025 Pazar 18:46
Kallas, Kolombiya'da düzenlenen AB-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi öncesinde basına açıklamada bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in neden katılmadığına ilişkin bir soruya cevaben Kallas, "Bu soruyu burada olmayanlara sormanız gerekir ama bilirsiniz bir söz vardır, 'Burada olanlara minnettar olalım.'" ifadelerini kullandı.

Kallas, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneye saldırısı ve 3 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle ilgili bir soruya ise, AB'in güç kullanımına ilişkin tutumunun çok net olduğunu belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Güç kullanımı sadece meşru müdafaa kapsamında ya da BMGK kararı uyarınca mümkündür." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etmişti.

