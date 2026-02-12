ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da İran gündemiyle gerçekleştirdiği ve yaklaşık üç saat süren görüşme, ortak bir strateji üzerinde mutabakat sağlanmadan tamamlandı. Görüşmede, Washington'un İran'la yürüttüğü diplomatik süreci sürdürme isteği ile İsrail'in güvenlik kaygıları arasındaki yaklaşım farkı öne çıktı.

İki lider İran'a yönelik yol haritası konusunda net bir uzlaşıya varamadı. Trump'ın, Tahran'la müzakerelerin devamından yana tavır aldığı; Netanyahu'nun ise olası bir anlaşmaya temkinli yaklaştığı belirtildi.

TRUMP: MÜZAKERELER SÜRMELİ

Financial Times'ın haberine göre Trump, görüşme sonrasında Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin sürmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmanın kendi tercihi olduğunu Netanyahu'ya ilettiğini belirten Trump, "Kesin bir sonuca varılmadı. Sadece müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledim. Bir anlaşma mümkün olursa bu benim tercih edeceğim seçenek olur. Olmazsa, o zaman sonucu görmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Haberde, Washington yönetiminin diplomatik süreci sürdürürken aynı zamanda askeri seçenekleri de değerlendirdiği kaydedildi.

NETANYAHU'DAN "EN İYİ SEÇENEK"

Netanyahu'nun ofisi ise görüşme sonrası X platformunda yaptığı kısa açıklamada, liderlerin İran'la müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının özellikle vurgulandığı ve iki ülke arasında koordinasyonun süreceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki görüşmelerden bir anlaşma çıkma ihtimalini düşük gördüğünü aktardı. Haberde, İsrail tarafının İran'ın zaman kazanmaya çalıştığı kanaatinde olduğu ve Netanyahu'nun Trump'a, İran'ın nükleer silaha kalıcı olarak erişimini engelleyecek bir anlaşmanın "en iyi seçenek" olduğunu ilettiği ifade edildi.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın ana girişinde karşılamadığı, İsrail Başbakanı'nın güney kapısından giriş yaptığı öne sürüldü. Bu detay, görüşmenin diplomatik atmosferine ilişkin yorumlara neden oldu.

ABD'DEN ASKERİ HAZIRLIK MESAJI

Financial Times'a göre Trump, Netanyahu ile görüşmesinden önce Axios'a verdiği demeçte Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderme seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı. Bu adımın, daha önce bölgeye gönderilen Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubuna ek olarak planlandığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin haziran ayında İran'ın üç ana nükleer tesisine yönelik saldırı düzenlediği dönemde bölgede iki uçak gemisi taarruz grubunun bulunduğu hatırlatıldı. Hâlihazırda bölgede Abraham Lincoln dahil yaklaşık 10 savaş gemisinin görev yaptığı, Pentagon'un Akdeniz'e iki muhrip konuşlandırdığı ve hava savunma unsurlarını güçlendirdiği aktarıldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre ise Pentagon, bir uçak gemisi taarruz grubuna Orta Doğu'ya konuşlanma hazırlığı talimatı verdi. USS George H. W. Bush uçak gemisinin Abraham Lincoln grubuna katılabileceği belirtilirken, ABD Donanması geminin Florida açıklarında eğitim tatbikatları yürüttüğünü açıkladı. Pentagon ve Beyaz Saray konuya ilişkin sorulara net bir yanıt vermedi.

Görüşme, Washington'un diplomasi ile askeri caydırıcılığı eş zamanlı yürütme stratejisini sürdürdüğüne işaret ederken, İsrail tarafının İran konusunda daha sert ve ihtiyatlı bir tutum benimsediğini ortaya koydu.