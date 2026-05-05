Kıbrıs'a Fransız askerinin konuşlanmasını içeren Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanacağı duyurulan Kuvvetler Statüsü Anlaşması skandalının ardından Ada'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Rum basını, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılıklı savunma maddesi olan 42.7'inci madde çerçevesinde Brüksel'de 'Kıbrıs'a saldırı olursa yapılacaklar' konulu bir simülasyon tatbikatı yapılacağı bildirildi.

3 SENARYO MASADA

Philenews'te yer alan habere göre tatbikat, AB üye devletlerinin saldırıya uğramaları durumunda nasıl tepki vereceklerine dair 3 senaryoyu içerecek. Sonuçlar, AB'nin atması gereken sonraki adımlar ve kararlar için bir yol haritası sağlayacak. Haberde, tatbikatın NATO üyesi olmayan GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in ısrarı üzerine yapılacağını yazdı. Tatbikatta 'Kıbrıs'ın vurulma' olasılığına karşı yapılacakların simülasyonu gerçekleşecek. "NATO üyesi olmayan bir AB ada ülkesine saldırı", "Hem AB hem NATO üyesi bir ülkeye saldırı" ve "Geleneksel askeri saldırı yerine siber saldırı" olmak üzere 3 senaryoda AB'nin nasıl tepki vereceği belirlenecek.

Rum basını, tatbikata ilişkin detayları paylaştı

Haberde GRKY tarafının Brüksel yönetiminin kaçınmayı tercih ettiği bir konuyu masaya yatırmayı başardığına vurgu yapılarak, "Diplomatik kaynaklar, 'Birçok devlet bunu istemedi' dedi. Konsey de isteksizlik, komisyonda tereddüt vardı" ifadelerine yer verildi.