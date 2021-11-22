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Dünya

3 ülke anlaştı! Su karşılığında enerji satın alacaklar

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in, enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite çalışmaları için 'niyet beyanı' imzaladığı belirtildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:48
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Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı, ülkenin yıllık 200 milyon metreküp su elde etmesini öngören söz konusu projeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ürdün-İsrail ve BAE'nin 2022 yılında enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı" imzaladığı belirtildi.

Niyet beyanının hukuki ya da teknik açıdan bir anlaşma niteliği taşımadığı ifade edildi.

BAE'deki İsrail Konsolosluğu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada ise 3 ülkenin, Dubai Expo 2020'deki BAE pavilyonunda düzenlenen törende su karşılığında enerji anlaşması imzaladığı aktarıldı.

Konsolosluğun paylaştığı fotoğraflarda, törene İsrail Enerji Bakanı Karine Elharar, Ürdün Su Bakanı Muhammed en-Neccar, BAE İklim Sorunları Delegesi Sultan el-Cabir ile ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin katıldığı görüldü.

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