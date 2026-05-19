3 ülke lideri talep etti! Trump İran kararını erteledi

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN'A SALDIRILARI SADECE "BİR SÜRELİĞİNE" ERTELEDİĞİNİ BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini kaydetti.

Trump, İran'a yeni saldırı planını (19 Mayıs) salı günü için yaptıklarını ifade ederek, "Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine. İran'la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, söz konusu 3 ülke liderinin "İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini vurguladı.

- "İRAN'I VURMADAN ANLAŞMA SAĞLANIRSA MUTLU OLURUM"

"Şu anda İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşmayı onları (İran'ı) yerle bir etmeden başarabilirsek, çok mutlu olurum." diye konuşan Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizdi.

Söz konusu görüşmelerden ne çıkacağını beklediklerini dile getiren Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu, ancak sonuç alınamadı. Ancak şimdi durum biraz farklı." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı güncel bir paylaşımda, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etmiş, bu çerçevede bugün (19 Mayıs) yapılması planlanan saldırının ertelenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

04.32 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer; hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz. Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız" açıklamasında bulundu.

02.37 İsrail'de akşam saatlerinde düzenlenen güvenlik istişare toplantısında İran'a yeniden saldırı ihtimalinin görüşüldüğü bildirildi.

01.26 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.

01.00 Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı başlatması halinde Husilerin askeri olarak hazır olduğunu söyledi.

00.50 İran'ın İsfahan eyaletinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.