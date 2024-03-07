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Dünya

3 ülkeden terörle mücadelede ortak adım: Yeni askeri birlik kuracaklar

Mali, Nijer ve Burkina Faso, terörle mücadele için ortak askeri birlik kurma konusunda anlaştı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
3 ülkeden terörle mücadelede ortak adım: Yeni askeri birlik kuracaklar
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Yerel basındaki haberlere göre, Nijer Genelkurmay Başkanı Moussa Salaou Barmou, bölgede terörle mücadele amacıyla ortak görev gücü kuracaklarını duyurdu.

Barmou, ortak gücün en kısa sürede göreve başlayacağını belirtti.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi, Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor. Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör gruplarının saldırısına uğruyor.

Yönetimlerinde askerlerin olduğu 3 ülke, Eylül 2023'te terörle etkin mücadele amacıyla Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu.

Öte yandan Mali Mayıs 2022'de, Burkina Faso ve Nijer ise Kasım 2023'te G5 Sahel Görev Gücü'nden ayrılmıştı.

Bu 3 ülke ayrıca 28 Ocak'ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) çekileceklerini duyurmuştu.

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