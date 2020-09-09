3 ülke Viyana'da Kovid-19'la mücadeleyi görüştü

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:28

Kurz, iki komşu ülke ile salgınla mücadeleye yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, özellikle sonbahar ve kış aylarında olası olumsuz bir durum karşısında atılması gereken adımların görüşüldüğünü belirtti.

Kurz, salgın nedeniyle özellikle seyahat alanında Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ortak bir yaklaşım ortaya konulması gerektiğini savundu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de salgınla mücadelenin önemine işaret ederek, bu zor dönemi iyi bir şekilde geride bırakabilmek için halkların sağlıklarının korunması ve ekonomik gelişmeler arasında bir denge kurulması gerektiğini söyledi.

Babis, ülkesinde günlük vaka sayılarındaki rekor artış nedeniyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

- ÇEKYA, KOMŞULARLA OLAN İLİŞKİLERİN KISITLAMASINA KARŞI

Kovid-19’a ilişkin gelişmelerin düzenli olarak görüşülmesinin önemli olduğunu kaydeden Babis, "Diyolog içinde hareket etmek önemli. Mevkidaşlarımdan ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yönelik bir kısıtlama uygulanmaması için söz aldım. Aksi taktirde hem ekonomi hem de seyahat açısından çok kötü olur." diye konuştu.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic ise salgınla mücadelede ilk dalganın yaşandığı zaman zarfıyla şu anki koşulların aynı olmadığını belirterek, tatil dönüşleri nedeniyle virüse ilişkin durumun değişkenlik gösterdiğini kaydetti.

- SLOVAKYA, SINIRLARI AÇIK TUTMAK İSTİYOR

Matovic, "Aşağı yukarı aynı durumda olan ülkeler arasında sınırları kapatmak, tıbbi açıdan bir anlamı olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sınırların kapatılmasının ülkeleri başta ekonomi olmak üzere bir çok alanda olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Matovic, "Sınırların açık kalması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." diye konuştu.