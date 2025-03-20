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Dünya

3 ülkenin savunma işbirliği Sırbistan'ı kızdırdı! Vucic: Mesajı aldık

Sırbistan, bölge ülkelerinden Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan'ın savunma alanındaki işbirliğine tepki gösterdi. İmzalanan bildiriyle bölgede silahlanma yarışının başlatıldığını savunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 'Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız.' dedi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
3 ülkenin savunma işbirliği Sırbistan'ı kızdırdı! Vucic: Mesajı aldık
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Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan savunma bakanlarının ülkelerinin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ve teknolojisinin geliştirilmesi ve bölgedeki askeri etkileşimin artırılmasını kapsayan işbirliği bildirisini imzalamasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıklamada bulundu.

Vucic, bildiriyi imzalayan ülkelerin 1996'daki Alt Bölgesel Silah Kontrolü Anlaşması'nı ihlal ettiklerini öne sürerek, ilgili ülkelerin dışişleri bakanlıklarından açıklama talep edeceklerini duyurdu.

İmzalanan bildiriyle bölgede silahlanma yarışının başlatıldığını savunan Vucic, "Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic de 3 ülkenin Belgrad ile istişare etmediğini belirterek, imzalanan bildirinin Sırbistan'a yönelik dostane yaklaşım olmadığını savundu.

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Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Sırbistan makamlarınca yapılan açıklamaları kınayarak saldırgan ve tehditkar olduğunu bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Sırbistan'ın NATO üyesi Hırvatistan ve Arnavutluk'tan açıklama istemesi kabul edilemez olarak nitelendirilerek, Sırbistan'ın uluslararası ilişkilere dair Kosova adına konuşmaması gerektiği belirtildi.

Sırbistan temsilcilerinin baskıcı tonda konuştuklarına ve ülkelerini Balkanlar'da baskın güç olarak göstermeye çalıştıklarına işaret edildi.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin en son 35 yıl önce Belgrad ile ne yapılması gerektiğine dair istişare ettiğini ve bunu bir daha tekrarlamayacağını belirtti.

Anusic, "Hırvatistan, kiminle isterse onunla işbirliği yapabilir." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerini karşı karşıya getiren işbirliği bildirisi, 18 Mart'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in katılımıyla imzalanmıştı.

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