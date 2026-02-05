İSTANBUL 14°C / 11°C
5 Şubat 2026 Perşembe
  3 yılın acı bilançosu! Zelenski rakam vererek açıkladı
Dünya

3 yılın acı bilançosu! Zelenski rakam vererek açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta ölen Ukraynalı askerlerin sayısının 55 bin civarında olduğunu, ayrıca çok sayıda askerin de kayıp durumda olduğunu belirtti.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 10:01
3 yılın acı bilançosu! Zelenski rakam vererek açıkladı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, France 2 TV'ye röportaj verdi. 24 Şubat 2022'de Rusya ile başlayan savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısına değinen Zelenski, "Ukrayna'da resmi olarak gerek profesyonel gerekse zorunlu askerlik yapanlar olmak üzere savaş alanında hayatını kaybeden asker sayısı 55 bindir" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca çok sayıda askerin de kayıp durumda olduğunu belirtti.

Zelenski Şubat 2025'te ABD'li televizyon kanalı NBC'ye verdiği röportajda, savaşta 46 binden fazla Ukraynalı askerin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

