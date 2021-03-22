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Dünya

30 sene sonra bir ilk! Çin'den karşı yaptırım hamlesi

AB'nin Uygurlara yönelik asimilasyon ve baskıları nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanma kararının ardından Çin'den karşı hamle geldi.

Star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:00
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Avrupa Birliği, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara uyguladığı baskı ve asimilasyon konusunda yaptıkları toplantıdan yaptırım kararı çıkmasının ardından Pekin yönetimi Avrupalıları kara listeye alarak yanıt verdi.

Yaptırımlar ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki varlıkları da donduruluyor. Örgüt ve şirketlere yönelik yaptırımlarda ise varlıkların dondurulmasının yanı sıra bu şirketlerle iş ilişkileri yürütülmesi de yasaklanıyor.

AB 1989 yılında Çin'e uyguladığı silah ambargosundan sonra Çin'e en ciddi tepkiyi bu yaptırımlar ile vermiş oldu.

Çin'in Avrupalı milletvekilleri, AB'nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi olarak bilinen ana dış politika karar alma organı ve önde gelen iki düşünce kuruluşu da dahil olmak üzere 10 AB üyesine yaptırım uygulamaya karar verdiğini söyleyerek derhal yaptırıma misilleme yaptı.

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