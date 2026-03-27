Alman otomotiv firması Volkswagen'ın (VW) Almanya'daki Osnabrück fabrikasında İsrail için silah üreteceği iddiası, şehir sakinlerini rahatsız etti. Şehrin girişinde 'Osnabrück-Barış şehri' yazan tabelaya soru işareti '?' etiketi yapıştıran çevre sakinleri, şehirlerindeki bir fabrikada silah üretilmesi fikrine karşı çıktı.

SAVAŞA HİZMET EDER

Bir fabrikada 12 yıldır işçi olarak çalışan Paul Streif, "Bu fikri işçilerin geleceğinin güvenceye alınması için alternatif olarak görmüyorum. Savaş gereçleri üretmek istihdamı güvence altına almak yerine 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişmelere yol açabilir. İşte bu yüzden meslektaşlarımızın silah üretimine katılmak veya fabrika kapanışlarını kabul etmek yerine gerçek alternatif işler için mücadele etmeleri gerektiğine inanıyorum" dedi.

BELEDİYEDEN VETO

Volkswagen'den ayrılıp gastronomi sektöründe çalışmaya başlayan Serkan Gülşen, Volkswagen'ın işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle çalıştığı fabrikayı kapatma kararı aldığını ve bu kararla birlikte kendisiyle birlikte yaklaşık 500 işçinin sözleşmesinin uzatılmadığını anlattı. Volkswagen'ın bir çıkış yolu aradığını dile getiren Gülşen, "Bunun için Rheinmetall ile savunma sanayisi için üretim yapmak amacıyla ortaklık yapmak istediler. Ancak Osnabrück Belediye Başkanı herhangi bir savaş durumunda şehrin hedef alınması tehlikesinden dolayı bu fikre karşı çıktı. Fakat şu an bu görüşmelerin devam ettiğini duydum" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLERE ORTAK OLDULAR

Hasan Bozan da İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün hoş görülemeyeceğini ifade ederek "Birçok çocuk ölüyor, buna şu anda Alman devleti de ortak olmuş oluyor. Ben buna karşıyım ve böyle bir şeyi istemiyorum. Çevremdeki herkes aynı düşünüyor ve savaşa yatırıma kimse onay vermez" değerlendirmesini yaptı.

30 YIL SAVAŞLARI OSNABRÜCK'TE BİTTİ

İsrail'in füzelerinin üretilmesiyle gündeme gelen Volkswagen fabrikasının bulunduğu Almanya'nın Osnabrück kenti 'Barış Şehri' unvanına sahip. Avrupa tarihinin en yıkıcı savaşı olan 1618-1648 yılları arasında yaklaşık 8 milyon insanın öldüğü Otuz Yıl Savaşları Osnabrück'te imzalanan Vestfalya Antlaşması'yla son buldu.

HÜKÜMETTEN DESTEK GELDİ

FInancIal Times, Volkswagen'ın üretimi durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürmüştü. İşbirliği kapsamında 'Demir Kubbe' hava savunma sistemine ait fırlatma rampalarının tesiste üretilmesi planlanıyor. Volkswagen'in, Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yaptığı iddialarını yalanlamazken; Almanya Hükümet Sözcülüğü "Almanya'daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin memnuniyetle karşılandığı" değerlendirmesinde bulundu.