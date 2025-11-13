İtalyan savcı, Bosna savaşında Sırplara para ödeyerek katıldıkları 'turistik turlar'da zevk için sivillere ateş açtıkları iddia edilen İtalyanlar hakkında soruşturma başlattı.

Milano Savcılığı, Bosna-Hersek savaşının en kanlı dönemi olan 1992–1996 yılları arasındaki Saraybosna kuşatması sırasında bazı İtalyan vatandaşlarının 'savaş turisti' olarak cepheye gidip, Sırp milislere ödedikleri para karşılığında sivillere ateş açtıkları iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

İNSANİ YARDIM KILIFI

Gazeteci Ezio Gavazzeni'nin araştırmasına göre, aralarında İtalyanların da bulunduğu bir grup aşırı sağcının, Saraybosna çevresindeki tepelerde keskin nişancı olmak için para ödediğini ortaya çıktı. Araştırmayı ihbar kabul eden savcılık, Gavazzeni'nin sunduğu dilekçeyi değerlendirmeye aldı. Soruşturma dosyasında yer alan tanıklara göre, 'turist keskin nişancıların' seyahatleri, Sırp güvenliklerin ve eski Yugoslavya'daki bazı lojistik şirketlerinin desteğiyle organize edildi. Turların 'insani yardım' adı altında yapıldığı kaydedildi.

Bosnalı siviller, keskin nişancılardan korunmak için sokaklarda eğilerek yürüyordu.

STATÜYE GÖRE ÜCRET

Dilekçede yer alan en tüyler ürpertici iddialardan biri, öldürülen kişilerin statüsüne göre farklı ücret tarifeleri uygulanması oldu. Sivil, asker ya da çocuk hedeflere ateş edilmesine göre değişen bu 'fiyatlandırma sistemi'nin, savcılık tarafından incelendiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcı Alessandro Gobbis, İtalyan jandarmasının özel birimi ROS'a belgelerin doğruluğunu araştırma talimatı verdi. East Journal'ın haberine göre, dosya önce İtalyan adalet makamları tarafından incelenecek, ardından Bosna yargısına devredilecek. İtalya'nın dışında bazı Avrupa ülkelerinde de katliam turuna katılanların olduğu öne sürüldü.