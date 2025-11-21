İSTANBUL 24°C / 14°C
21 Kasım 2025 Cuma
Dünya

30 yılın ardından ilk sondaj vurulacak: Petrol için kıyı cephesini işaret etti

ABD yönetimi, onlarca yıldır çevresel riskler nedeniyle kapalı tutulan kıyılarda petrol sondajını yeniden gündeme taşıdı. Demokratlar, planın ekosisteme ve bölge ekonomisine ağır maliyet getireceğini savunuyor.

21 Kasım 2025 Cuma 00:25
30 yılın ardından ilk sondaj vurulacak: Petrol için kıyı cephesini işaret etti
Trump yönetimi, çevreye yönelik endişeler nedeniyle onlarca yıldır sondaj çalışmaları yürütülmeyen California ve Florida açıklarında, ilk kez yeni petrol sondajı çalışmaları başlatılmasını öngören plan önerisi sundu.

Öte yandan plana karşı çıkan Demokratlar, yeni sondajın bölge ekonomisine zarar vereceğini ve ekosistemi tahrip edeceğini savunuyor.

ABD'de petrol sızıntısı ve çevre kaygıları nedeniyle 1995'ten bu yana Florida ve Alabama açıklarının büyük bölümünde sondaj izni verilmiyor.

Trump yönetimi, geçen hafta Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervindeki yaban hayatının korunması için eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sondaj sınırlamalarını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği gün, Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak amacıyla kararnameler imzalamıştı.

