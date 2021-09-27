30 yıllık işgal 44 günlük 'Vatan Savaşı'yla bitti! Aliyev'den Türkiye'ye teşekkür

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:16

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Zaferi kendilerine bahşeden kahraman asker ve subaylar ile gurur duyduğunu vurgulayan Aliyev, onların kahramanlığının, şecaatinin ve fedakarlığının artık destana dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, konuşmasında Türkiye'nin desteğinden de bahsederek, "44 gün boyunca bize en çok destek olan kardeş Türkiye'ye, en derin şükranlarımı sunuyorum. Kardeş Türkiye ve kardeş Türk halkı, savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ile dayanışma içinde oldu, destek gösterdi. Türk yöneticiler ve aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, bize büyük siyasi destek verdi, bize ilave güç verdi ve bunu asla unutmayacağız. 44 günlük Vatan Savaşı, Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğini bir kez daha dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

- Şehitler için saygı duruşu

Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldı.

- CAMİ, KİLİSE VE SİNAGOGLARDA ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Ülkedeki tüm cami, kilise ve sinagoglarda, 2. Karabağ Savaşı'nda vatan için canlarını veren şehitler için dualar edildi.

Bakü'deki Tezepir Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de katıldı.

Paşazade, ülkedeki yaklaşık bin camide şehitler için dualar edildiğini belirtti.

- HALK ŞEHİTLİKLERE AKIN ETTİ

Şehit yakınları ve vatandaşlar da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitliklere akın etti.

Bakü'de, 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyeti ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, tören mangası saygı atışı yaptı.

