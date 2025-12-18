30 yıllık yetkiler geride kalıyor: ABD'den Bağdat kararı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üzerinden 30 yılı aşkın süre geçen askeri güç kullanma yetkilerinin iptal sürecinin tamamlanmasının, ABD yasama organında iç ve dış birçok etken doğrultusunda yaklaşım değişikliğine işaret ettiği vurgulandı.

Bu adımın, iki ülke arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinde temel bir dönüşüm noktası oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğine saygı temelinde, savaş mirasının sona erdirildiği yeni bir ilişki modelinin önünü açtığı belirtildi.

Kararın aynı zamanda stratejik ortaklık çerçevesini güçlendirdiği ve Irak'ın güvenli ve yatırım için cazip bir ülke haline geldiğine dair uluslararası topluma önemli bir mesaj verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Irak hükümetinin, Orta Doğu'nun istikrarına katkı sağlayacak şekilde iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden uzun vadeli bir stratejik ortaklık inşa etmeye kararlı olduğu ifade edildi.