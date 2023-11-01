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Dünya

300 bin kişiyi katletmişlerdi... Cumhurbaşkanı Steinmeier özür diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan dolayı özür diledi. Tanzanya'da sömürge döneminde Almanya'ya karşı yapılan halk ayaklanması şiddet yoluyla bastırılırken direnişte yaklaşık 200 ila 300 bin kişi öldürülmüştü.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
300 bin kişiyi katletmişlerdi... Cumhurbaşkanı Steinmeier özür diledi
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Ulusal medyada yer alan haberlere göre Steinmeier, Tanzanya ziyareti sırasında gittiği Maji Maji Müzesi'nde yaptığı açıklamada, "Almanların atalarınıza yaptıklarından ötürü bağışlanma diliyorum." ifadesini kullandı.

Tanzanya'yla ortak bir gelecek kurmak istediklerini, geçmişte olup bitenleri kendi ülkesinde anlatacağını belirten Steinmeier, Almanya'nın sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan ötürü utanç duyduğunu dile getirdi.

Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi altında kalan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla İngiliz hakimiyetine geçti.

Alman sömürgesine karşı 1905 ila 1907 yıllarında yapılan Maji Maji Ayaklanması şiddet yoluyla bastırılırken direnişte yaklaşık 200 ila 300 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Tanzanya, sömürge döneminde ölen direnişçilere ait kalıntıların Almanya'daki müzelerden alınarak ülkeye geri getirilmesi için bu ülkeyle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

  • Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
  • tanzanya
  • sömürge

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