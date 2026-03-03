İSTANBUL 11°C / 4°C
31 Mart'a kadar kullanılmayacak! Pakistan bazı rotaları ticari uçuşlara kapattı

Pakistan, Karaçi ve Lahor kentlerinin hava sahasında yer alan bazı uçuş rotalarının ticari seferlere geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Karar kapsamında 31 Mart'a kadar 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bu rotalar kullanılamayacak.

3 Mart 2026 Salı 12:58
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle hava sahasındaki bazı rotaları geçici olarak kapatma kararı aldı.

31 MART'A KADAR KULLANILMAYACAK

Buna göre, Karaçi ve Lahor kentlerindeki bazı noktalarda hava trafiği ticari uçuşlara kapatıldı. Karar kapsamında 31 Mart'a kadar 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bu rotalar kullanılamayacak.

Yetkililer, bu süre zarfında uluslararası ve iç hat uçuşlarının devam edebilmesi için alternatif rotaların kullanılacağını belirtti.

