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Dünya

31 Mart'ta Belçika'ya uçmayı planlayanlar dikkat

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

AA25 Mart 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
31 Mart'ta Belçika'ya uçmayı planlayanlar dikkat
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Brüksel Havalimanı yönetimi, 31 Mart Pazartesi günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ile bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilerek, söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesi istendi.

Giden yolcu uçuşları iptal edildiğinden, gelen uçuşlarda da iptallerin söz konusu olabileceği kaydedilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edildi.

- CHARLEROİ HAVALİMANI'NDA 31 MART'TA TÜM UÇUŞLAR İPTAL

Charleroi Havalimanı'nın konuyla ilgili açıklamasında da 31 Mart Pazartesi günü sendikaların ortak grev düzenleyeceğine işaret edildi.

Havalimanında operasyonların güvenli biçimde yapılmasını sağlamaya yeterli personel olmayacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tarihte planlanan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının 31 Mart'ta planlı seferi olan yolcularla yeniden rezervasyon veya iade için iletişime geçeceği bildirildi.

Belçika genelinde 31 Mart'ta bütün işçi sendikaları ortak grev düzenleyecek. Greve eğitim ve toplu taşıma başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yoğun katılım bekleniyor.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaların sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede 13 Şubat'ta da geniş katılımlı grev düzenlenmiş hayat durma noktasına gelmişti.

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